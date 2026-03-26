Meteo domani 27 marzo: instabilità al Centro-Sud con piogge e neve anche a bassa quota, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria con aria fredda in quota e minimo al suolo intorno a 1000 hPa tra Italia e Balcani. Questa porta ancora maltempo sulle nostre regioni centro-meridionali. Campo di alta pressione con valori massimi intorno a 1035 hPa che prova ad espandersi dall’Atlantico verso l’Europa occidentale. Più a nord profonde e vasta strutture depressionarie si muovono con valori minimi al suolo fino a 975 hPa nei pressi dell’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 27 marzo
Al Nord: Al mattino condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare al Nord-Est e ampie schiarite altrove. Locali fenomeni sulla Romagna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata qualche addensamento alto in transito ma sempre con tempo stabile ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 27 marzo
Al Centro: Al mattino maltempo sui settori adriatici con piogge sparse e neve a quote collinari, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con fenomeni su Marche e Abruzzo, neve oltre i 500-600 metri, più stabile altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile sull’Abruzzo con neve oltre i 600-700 metri, più asciutto con maggiori schiarite altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 27 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 500-900 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile su settori Peninsulari e Sicilia, neve fino a 700-1200 metri. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni soprattutto su Molise, Puglia e Sicilia. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.