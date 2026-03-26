Meteo domani 27 marzo: instabilità al Centro-Sud con piogge e neve anche a bassa quota, ecco i dettagli

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 500-900 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile su settori Peninsulari e Sicilia, neve fino a 700-1200 metri. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni soprattutto su Molise, Puglia e Sicilia. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.