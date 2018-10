Meteo domani 27 ottobre: piogge diffuse e intense al nord Italia, qualche precipitazione sparsa anche al centro, stabile invece al sud.

Meteo domani 27 ottobre 2018: peggiora il tempo in Italia con piogge in arrivo specie sulle regioni settentrionali – 26 Ottobre 2018 – Campo di alta pressione sull’ oceano nord-Atlantico con valori massimi di pressione superiori i 1035 hPa. Alta pressione presente anche sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale con valori massimi di pressione fino a 1020 hPa. Vasta area depressionaria sull’Europa settentrionale, in espansione nelle prossime ore verso sud con diversi minimi di pressione al suolo intorno a 985 hPa. Saccatura di bassa pressione in allungamento sulla penisola Iberica con pressione in calo.