Meteo domani 28 aprile 2018: piogge o rovesci pomeridiani sul nord-ovest Italia e settori interni peninsulari

Al Nord: Al mattino nuvolosità sparsa al Nord Ovest con possibilità di deboli piogge a ridosso dei settori alpini, tempo stabile altrove con prevalenza di schiarite sull’innocuo transito di nuvolosità. Al pomeriggio ulteriore peggioramento su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia con locale attività temporalesca, clima asciutto sui rimanenti settori salvo locali rovesci in Appennino. In serata fenomeni in intensificazione sulle regioni nord occidentali, più asciutto al Nord Est. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.