Meteo Domani 28 Luglio 2018: qualche temporale ancora possibile al pomeriggio su Alpi e Appennino, per il resto più stabile e soleggiato

Al Centro: Al mattino bel tempo quasi ovunque salve lungo le coste del medio Tirreno con nubi basse in diradamento. Al pomeriggio locali acquazzoni attesi tra basso Lazio e Abruzzo, clima in genere più asciutto altrove. In serata nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite e prevalente stabilità ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.