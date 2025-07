Meteo domani 28 luglio: nuovo stop alla stagione estiva con maltempo in Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi, intensi specie sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio maltempo che persiste soprattutto su Emilia Romagna e Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte tornano condizioni di tempo stabile con nubi sparse, locali precipitazioni su Emilia Romagna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge e acquazzoni sparsi possibili su tutti i settori. Al pomeriggio ancora instabilità diffusa con precipitazioni anche a carattere di temporale, specie sulle regioni adriatiche. In serata e nottata fenomeni che insistono sui settori adriatici, migliora altrove. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.