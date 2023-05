Meteo domani 28 maggio: tempo stabile al mattino in Italia con qualche temporale pomeridiano

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.