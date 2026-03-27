Meteo domani 28 marzo: tempo in miglioramento con l’arrivo del weekend salvo residue piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria con aria fredda in quota che si allontana verso i Balcani con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sulla Grecia. Condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Sud Italia con piogge e anche neve. Campo di alta pressione che rimonta invece tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Vasta area depressionaria tra Islanda e Scandinavia con minimo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in aumento nuvolosità in aumento sui settori occidentali. In serata e in nottata nuvolosità in graduale aumento, specie al Nord-Ovest con precipitazioni sulle Alpi e neve oltre gli 800-1000 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati o dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Centro: Al mattino addensamenti sul versante adriatico con locali fenomeni in Abruzzo e neve dai 900 metri, ampie schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con nubi di passaggio tra Lazio e Abruzzo e soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni sparse e neve in Appennino dai 900-1000 metri, sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio migliora anche sulla Sicilia, invariato altrove con quota neve in lieve rialzo. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulla Calabria. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

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