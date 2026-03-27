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Meteo domani 28 marzo: tempo in miglioramento con l’arrivo del weekend salvo residue piogge su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 28 marzo 2026: instabilità ancora presente sulle regioni del Sud con piogge e acquazzoni sparsi, più sole al Centro-Nord

Meteo domani 28 marzo: tempo in miglioramento con l’arrivo del weekend salvo residue piogge su queste regioni
Previsioni meteo in Italia per domani 28 marzo 2026

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria con aria fredda in quota che si allontana verso i Balcani con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sulla Grecia. Condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Sud Italia con piogge e anche neve. Campo di alta pressione che rimonta invece tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Vasta area depressionaria tra Islanda e Scandinavia con minimo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in aumento nuvolosità in aumento sui settori occidentali. In serata e in nottata nuvolosità in graduale aumento, specie al Nord-Ovest con precipitazioni sulle Alpi e neve oltre gli 800-1000 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati o dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Centro: Al mattino addensamenti sul versante adriatico con locali fenomeni in Abruzzo e neve dai 900 metri, ampie schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con nubi di passaggio tra Lazio e Abruzzo e soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni sparse e neve in Appennino dai 900-1000 metri, sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio migliora anche sulla Sicilia, invariato altrove con quota neve in lieve rialzo. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulla Calabria. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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