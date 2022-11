Meteo domani 28 novembre: in arrivo una nuova perturbazione atlantica, con piogge al sud e neve sulle Alpi

Situazione sinottica europea

Vasta depressione situata in Atlantico tra Islanda e Gran Bretagna, con un sistema di minimi fino a 975 hPa. Anticiclone delle Azzorre in espansione su Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Quest’ultima lascia spazio ad una saccatura d’aria polare, che determinerà il peggioramento delle condizioni meteo in Italia.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Nord: Al mattino cieli coperti, con deboli nevicate sull’arco Alpino; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con isolati piovaschi sulla Liguria. In serata ancora cieli per lo più molto nuvolosi. Neve sulle Alpi dai 600-1000 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo asciutto al mattino con molte nubi in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più coperti; deboli piogge sulle coste tra Lazio e Toscana. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo; possibili fenomeni nella notte sulle coste Adriatiche. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori. In serata piogge sparse attese sulla Sardegna; fenomeni in estensione alla Sicilia nella notte, con possibili nubifragi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

