Meteo domani 28 novembre: tempo più stabile al Centro-Nord, ancora piogge al Sud Italia

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale in movimento verso la Grecia, con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa sul Mar Ionio. Anticiclone delle Azzorre che si estende tra Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole. Vortice polare più compatto con profonde aree depressionarie che si muovono tra Islanda e Scandinavia, con minimi fino a 965 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con nubi sparse e ampie schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo fenomeni sull’Abruzzo con neve oltre i 700 metri. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a 900-1000 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni sparse. Tra la serata e la notte residue piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, migliora altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

