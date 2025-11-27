Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 27 Novembre
Meteo domani 28 novembre: tempo più stabile al Centro-Nord, ancora piogge al Sud Italia

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 28 novembre 2025: tempo decisamente più stabile al Centro-Nord mentre al Sud avremo ancora instabilità con residue piogge

Previsioni meteo in Italia per domani 28 novembre 2025

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale in movimento verso la Grecia, con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa sul Mar Ionio. Anticiclone delle Azzorre che si estende tra Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole. Vortice polare più compatto con profonde aree depressionarie che si muovono tra Islanda e Scandinavia, con minimi fino a 965 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con nubi sparse e ampie schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento su Alpi e regioni di Nord-Ovest.  Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo fenomeni sull’Abruzzo con neve oltre i 700 metri. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a 900-1000 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni sparse. Tra la serata e la notte residue piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, migliora altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

