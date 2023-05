Meteo domani 29 maggio: tempo stabile e soleggiato in Italia ma con temporali pomeridiani anche di forte intensità

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sereno sul versante adriatico, molte nubi altrove con locali piogge in Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in sconfinamento sul versante tirrenico, temporali anche su Sardegna e Sicilia e soleggiati sulle regioni adriatiche. In serata residue piogge in Appennino e Sardegna orientale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime stabili o in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.