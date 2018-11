Al Centro: Al mattino sole prevalente e condizioni di generale stabilità, qualche nube sparsa solo tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo asciutto sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico ma con nuvolosità in progressivo aumento. In serata locali schiarite alternate ad addensamenti a tratti anche compatti ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati in rotazione da Nord verso Est. Mari poco mossi o localmente mossi.