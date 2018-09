Meteo domani 29 Settembre 2018: tempo stabile in Italia con sole prevalente eccetto qualche nube in transito al sud e sule Alpi

Al Nord: Al mattino stabile e soleggiato su gran parte di coste e pianure, qualche nube in più attesa a ridosso dei rilievi alpini e prealpini ma senza fenomeni. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con ampie schiarite sui settori pianeggianti e locali addensamenti in prossimità di Alpi e Prealpi. In serata persistono condizioni di generale stabilità atmosferica con bel tempo e clima asciutto. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati da Est-Nord Est. Mari generalmente mossi o poco mossi.