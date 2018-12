Meteo domani 3 Dicembre 2018: molte nuvole e deboli piogge sparse sull’Italia

Meteo domani 3 Dicembre: nuvolosità irregolare su tutti i settori con deboli piogge sparse specie al Centro-Nord.

Meteo domani 3 Dicembre 2018: deboli pioviggini sull’Italia a causa di correnti umide in quota

Promontorio di alta pressione tra Penisola Iberica e Mediterraneo centrale con valori massimi al suolo fino a 1020 hPa proprio sulla Spagna. Italia ai margini dell’anticiclone con correnti più umide in quota che portano molte nuvole e deboli piogge sparse. Flusso zonale piuttosto attivo con una serie di vortici in scorrimento alle alte latitudini e fino verso l’Europa centrale. Profondo centro di bassa pressione posizionato a nord-ovest della Scandinavia con valori al suolo fino a 970 hPa. Circolazione depressionaria anche in prossimità delle Isole Azzorre con un valori minimi al suolo fino a 995 hPa.

Previsioni meteo Italia Lunedì 3 Dicembre 2018: nord, centro e sud

Al Nord: Al mattino molte nubi su Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna ma senza fenomeni, locali nevicate sui versanti esteri delle Alpi. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con schiarite via via più ampie sui settori pedemontani. In serata nubi in aumento al Nord Est ma senza fenomeni di rilievo, neve sui settori a nord dell’Alto Adige. Quota neve oltre i 2000-2200 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.