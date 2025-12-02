Meteo domani 3 dicembre: saccatura che si muove sul Mediterraneo portando piogge e acquazzoni in Italia

Situazione sinottica europea Nord Atlantico fucina di depressioni con diversi minimi al suolo profondi fino a 975 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Una vasta saccatura depressionaria raggiunge anche i settori occidentali del continente e il Mediterraneo, dove porta instabilità con piogge e temporali. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi sulle omonime Isole fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 3 dicembre

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito, specie al Nord-Ovest con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte precipitazioni in estensione anche su Lombardia, Emilia Romagna e parte del Trentino Alto Adige, neve sulle Alpi oltre gli 800-1100 metri. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità bassa e compatta su Marche e Abruzzo. Tra la serata e la notte piogge in arrivo sul versante tirrenico, specie sulla Toscana. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni sulla Puglia meridionale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari vari. Tra la serata e la notte piogge e temporali in risalita su Sicilia e regioni ioniche, migliora sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

