Meteo domani 3 Febbraio 2018: maltempo dall’ Emilia Romagna verso sud con piogge, temporali e neve a bassa quota

Al Nord: Al mattino cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi al Nord Est con clima freddo e precipitazioni diffuse sull’Emilia-Romagna, neve oltre i 2-400 metri, clima in genere più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento su tutti i settori con residua nuvolosità alternata a schiarite via via più ampie. In serata clima stabile e asciutto ovunque salvo sulla Liguria dove è atteso un nuovo aumento di nubi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.