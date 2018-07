Meteo domani 30 luglio 2018: tempo stabile con sole e caldo, locali temporali pomeridiani

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio qualche nube in più attesa sulle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo con locali acquazzoni associati. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.