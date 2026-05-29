Meteo domani 30 maggio: fine settimana che inizia con tempo più stabile ad eccezione di qualche fenomeno pomeridiano

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa che si estende verso l’Europa occidentale, interessando anche il Mediterraneo centrale e portando tempo per lo più asciutto. Circolazione depressionaria che si muove sull’Atlantico settentrionale con un minimo al suolo intorno a 1030 hPa poco a sud dell’Islanda. Circolazione depressionaria anche tra Russia ed Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 30 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 maggio

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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