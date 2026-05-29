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Meteo domani 30 maggio: fine settimana che inizia con tempo più stabile ad eccezione di qualche fenomeno pomeridiano

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 30 maggio 2026: inizia l'ultimo weekend del mese e il tempo si presenterà più stabile e soleggiato, solo locali acquazzoni o temporali pomeridiani

Meteo domani 30 maggio: fine settimana che inizia con tempo più stabile ad eccezione di qualche fenomeno pomeridiano
Previsioni meteo in Italia per domani 30 maggio 2026

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa che si estende verso l’Europa occidentale, interessando anche il Mediterraneo centrale e portando tempo per lo più asciutto. Circolazione depressionaria che si muove sull’Atlantico settentrionale con un minimo al suolo intorno a 1030 hPa poco a sud dell’Islanda. Circolazione depressionaria anche tra Russia ed Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 30 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 maggio

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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