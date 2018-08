Meteo domani 31 agosto 2018: piogge e temporali al nord Italia e settori interni peninsulari

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse su Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige e Liguria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi specie su Alpi, Appennino e regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata maltempo con acquazzoni e temporali diffusi su tutti i settori localmente anche di forte intensità. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.