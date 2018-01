Meteo domani 31 Gennaio 2018: nebbie e nubi basse sulla pianura Padana al mattino, deboli piogge al mattino sulla Liguria e in estensione in giornata sulle regioni settentrionali e tirreniche centrali.

Meteo domani 31 Gennaio 2018: nubi in transito al centro-nord e deboli piogge in arrivo – 30 Gennaio 2018 – L’anticiclone, associato a valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa, si estende dall’Atlantico sull’Europa centro occidentale, lambendo con i suoi effetti anche l’Italia. Un nucleo di aria fredda e instabile agisce invece sull’Africa nord occidentale, mentre alle alte latitudini scorrono diversi vortici di bassa pressione nell’ordine dei 990-1000 hPa dalla Groenlandia alla Russia passando per Islanda e Penisola Scandinava.