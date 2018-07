Meteo domani 31 luglio 2018: temperature in aumento e tempo stabile in Italia con sole prevalente salvo locali temporali pomeridiani sui settori più interni meridionali.

Meteo domani 31 luglio 2018: ennesima giornata di bel tempo e temperature in ulteriore aumento – 30 Luglio 2018 – Un vortice depressionario con valori minimi pressori anche inferiori a 985 hPa staziona tra le Isole britanniche e l’ Islanda e pilota masse di aria umide e instabili su diverse nazioni tra cui Francia e Germania. Sulla Penisola italiana valori pressori medi nell’ordine dei 1015 hPa con caldo in aumento a causa delle correnti meridionali dal nord-Africa in arrivo. Anticiclone delle Azzorre stazionario sulla sua sede di origine.