Meteo domani 31 maggio: domenica con aumento dell’instabilità in Italia, attesi temporali su questi settori

Situazione sinottica europea Vasto campo di alta pressione che si trova disteso dal basso Atlantico su Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, ma in cedimento sulla sua parte orientale, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sul basso Atlantico. Appena più a nord scorre il flusso perturbato con diversi minimi al suolo di circa 1000 hPa, con un piccolo cavetto d’onda in movimento sull’Europa centro-occidentale. Circolazione depressionaria anche tra Russia ed Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 31 maggio

Al Nord: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con nuvolosità in transito e schiarite. Al pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti anche sulle pianure. Tra la serata e la notte persistono piogge e temporali al Nord-Est, migliora altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 31 maggio

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato sulle coste. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 31 maggio

Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati, salvo qualche acquazzone nelle zone interne della Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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