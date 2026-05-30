Meteo domani 31 maggio: domenica con aumento dell’instabilità in Italia, attesi temporali su questi settori

Situazione sinottica europea
Vasto campo di alta pressione che si trova disteso dal basso Atlantico su Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, ma in cedimento sulla sua parte orientale, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sul basso Atlantico. Appena più a nord scorre il flusso perturbato con diversi minimi al suolo di circa 1000 hPa, con un piccolo cavetto d’onda in movimento sull’Europa centro-occidentale. Circolazione depressionaria anche tra Russia ed Europa orientale.
Previsioni meteo per domani, 31 maggio
Al Nord: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con nuvolosità in transito e schiarite. Al pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti anche sulle pianure. Tra la serata e la notte persistono piogge e temporali al Nord-Est, migliora altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 31 maggio
Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato sulle coste. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 31 maggio
Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati, salvo qualche acquazzone nelle zone interne della Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.