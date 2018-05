Meteo domani 4 maggio 2018: tempo perturbato in Italia con precipitazioni diffuse su tutte le regioni e localmente intense.

Meteo domani 4 maggio 2018: precipitazioni diffuse in Italia, più intense sul Friuli, Sardegna, Abruzzo e Umbria – 3 Maggio 2018 – Profondo centro depressionario ancora attivo sul basso Tirreno con valori minimi pressori nell’ordine dei 995 hPa, determina il persistere di attività temporalesca e maltempo diffuso sulla nostra Penisola. Un campo di alta pressione staziona invece sui settori europei orientali con valori massimi pressori localmente superiori ai 1020 hPa a confine tra Russia e Ungheria. Anticiclone azzorriano in rimonta anche in area atlantica, in lento spostamento verso est e con valori pressori medi intorno ai 1025 hPa.