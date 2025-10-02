Meteo domani 4 ottobre: locali piogge al Sud Italia ma tempo in generale miglioramento ovunque

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende tra basso Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Sulla Grecia è invece presente una circolazione depressionaria con goccia fredda in quota che interessa ancora l’Italia portando clima freddo e residue precipitazioni. Profondo vortice depressionario in movimento verso le Isole Britanniche con valori al suolo fino a 965 hPa.
Previsioni meteo per domani, 3 ottobre
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità alternata a spazi di sereno. In serata e nottata addensamenti anche compatti in transito ma sempre con tempo stabile, deboli fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Puglia. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni associati, salvo isolate precipitazioni sul Salento. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.