Meteo domani 4 ottobre: locali piogge al Sud Italia ma tempo in generale miglioramento ovunque

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Puglia. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni associati, salvo isolate precipitazioni sul Salento. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.