Meteo domani 5 Aprile 2018: piogge e acquazzoni sparsi durante il pomeriggio, vediamo dove

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sui settori centro orientali con neve sulle Alpi, variabilità asciutta su Piemonte e Liguria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile con piogge e rovesci sparsi, maggiori schiarite ad Ovest. In serata fenomeni in generale esaurimento con ampi spazi di sereno ad iniziare da Ovest. Neve sull’arco alpino fino a 1600-1700 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati Sud Occidentali. Marida mossi a molto mossi.