Meteo Domani 5 Gennaio 2018: tempo in peggioramento al Nord Italia dalla serata

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni associate a locali pioviggini sulla Liguria e sul Friuli. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse su Friuli e Liguria orientale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in peggioramento sui settori centro occidentali con piogge sparse, più stabile altrove salvo qualche fenomeno ancora sul Friuli. Neve sulle Alpi a quote medio alte. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti Sud Occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi. […]