Meteo domani 5 giugno 2018: spiccata instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali diffusi

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord-Est ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove salvo locali fenomeni su Romagna e Friuli. In serata residui fenomeni su Alpi e regioni di Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.