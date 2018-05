Meteo domani 5 Maggio 2018: tempo instabile con piogge e temporali pomeridiani localmente intensi al nord

Al Sud e sulle Isole: Al nuvolosità diffusa sulle aree peninsulari ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite sulla Sicilia, più instabile con piogge in Sardegna. Al pomeriggio situazione pressochè invariata su tutte le regioni con fenomeni in temporanea intensificazione sulla Sardegna. In serata nubi in aumento a partire dalla zona meridionale della Puglia con locali piogge, residui fenomeni in Sardegna mentre altrove persiste generale stabilità. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.