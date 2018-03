Meteo domani 5 Marzo 2018: tempo instabile con piogge e temporali sull’Italia, neve in montagna

Al Nord: Al mattino molte nubi al Nord Ovest con neve sui settori alpini a partire dai 6-800 metri, più in basso sul cuneese. Al pomeriggio fenomeni in estensione a Liguria, Emilia e Lombardia con piogge sparse e neve a quote medio-basse. In serata tempo prevalentemente instabile su quasi tutte le regioni con rovesci di neve sui settori alpini centro-orientali a partire dai 1000 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.