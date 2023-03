Meteo domani 5 marzo: nubi sparse e schiarite in Italia ma anche residue piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea

Lobo del vortice polare che si porta tra Scandinavia ed Europa orientale, profondo minimo di bassa pressione sulla Russia europea con valori al suolo intorno a 995 hPa. Campo di alta pressione tra Atlantico e Groenlandia, con valori massimi al suolo fino a 1050 hPa su quest’ultima. Una blanda circolazione depressionaria resta presente tra Mediterraneo centrale e Balcani portando residua instabilità anche sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 4 marzo

Al Nord: Al mattino nubi sparse sui settori centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nubi sparse e schiarite, addensamenti più compatti sulla Liguria. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento, deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sull’Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuvolosità in aumento e deboli piogge in arrivo tra Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.