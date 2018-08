Meteo domani 6 agosto 2018: clima caldo in Italia ma anche temporali pomeridiani

Al Sud e sulle Isole: Al mattino clima asciutto quasi ovunque salvo sulla Sicilia centro-occidentale dove sono attesi brevi acquazzoni o temporali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi dei settori peninsulari con fenomeni temporaleschi sparsi. In serata fenomeni in attenuazione con schiarite via via più ampie. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a localmente mossi.

A cura di Francesco Cibelli