Meteo domani 6 giugno: ancora tempo instabile in Italia con piogge e temporali diffusi

Situazione sinottica europea

Alta pressione posizionata tra Atlantico e Isole Britanniche, con valori di pressione fino a 1025 hPa. Aria più fresca in quota è presente tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo con una piccola saccatura che porterà forti temporali sull’Italia. Flusso instabile che scorre alle alte latitudini con un minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa poco a nord della Scandinavia. Vortice di bassa pressione anche in corrispondenza delle Isole Azzorre con un minimo al suolo di 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Nord-Est e Romagna, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini, locali sconfinamenti su Romagna e Nord-Est. In serata e in nottata piogge sparse al Nord-Ovest, migliora altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi localmente anche intensi, più asciutto sulle coste. In serata residue piogge specie sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne Peninsulari. In serata tempo in miglioramento, salvo qualche pioggia residua. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

