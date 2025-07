Meteo domani 6 luglio: caldo in attenuazione Italia ed anche piogge e temporali, ma solo su alcune regioni

Situazione sinottica europea Alta pressione sbilanciata in Atlantico con un robusto anticiclone delle Azzorre disteso verso nord fino a lambire la Groenlandia e con massimi al suolo fino a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole. Saccatura depressionaria in movimento invece dalle Isole Britanniche e Mare del Nord sull’Europa centro-occidentale, con correnti fresche e instabili che lambiscono anche la Penisola Italiana. Alta pressione che continua a proteggere il Mediterraneo centro-orientale e l’Europa sud-orientale con pressione al suolo livellata intorno ai 1010 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 luglio

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, più asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Ovest. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, anche di forte intensità e localmente a carattere di nubifragio. Temperature minime e massime in lieve diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche pioggia o locale temporale in arrivo tra Toscana, Umbria e Marche, ancora soleggiato tra Lazio e Abruzzo. Tra la serata e la notte peggiora sul medio versante tirrenico con l’arrivo di piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche acquazzone nelle zone interne di Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.