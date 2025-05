Meteo domani 6 maggio: fase instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto su queste regioni

Saccatura depressionaria con aria più fresca in quota che si allunga sull’Europa occidentale con un minimo di pressione intorno a 1010 hPa. Correnti instabili interessano il Mediterraneo centrale portando piogge e temporali sparsi in Italia. Alta pressione che si estende invece tra Atlantico e Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni diffusi specie sui settori centro-orientali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con instabilità e precipitazioni diffuse. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile specie al Nord-Ovest con fenomeni più intensi sul Piemonte. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con instabilità diffusa. In serata e nottata condizioni tempo in miglioramento ma con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.