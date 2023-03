Meteo domani 6 marzo: maltempo sui settori Tirrenici e neve in montagna, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea

Situazione sinottica che vede un lobo del vortice polare in azione sulla Scandinavia e sull’Europa orientale, con un minimo di pressione di 995 hPa. Campo di alta pressione tra Atlantico e Groenlandia, con valori massimi al suolo fino a 1050 hPa su quest’ultima. Una blanda circolazione depressionaria resta presente tra Mediterraneo centrale e Balcani portando residua instabilità anche sull’Italia.

Al Nord: Al mattino cieli coperti e deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni sui medesimi settori. In serata residui fenomeni sul Friuli con neve dagli 800 metri; variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio con neve in Appennino dai 1300 metri. In serata tempo più asciutto con cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, qualche aperture sulle coste Adriatiche. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.