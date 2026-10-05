Meteo domani 6 ottobre: piccola goccia fresca in quota con possibilità di piogge e temporali sparsi in Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni ad eccezione della Sardegna dove si avranno piogge e temporali sparsi. Nel pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità medio-alta in transito, residue piogge sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.