Meteo domani 6 ottobre: piccola goccia fresca in quota con possibilità di piogge e temporali sparsi in Italia

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione in cedimento tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con aria più fresca e instabile che porterà qualche pioggia o temporale anche sull’Italia. Massimi al suolo dell’anticiclone in Atlantico con massimi intorno a 1030 hPa a nord delle Isole Azzorre. Flusso perturbato che scorre invece alle latitudini più settentrionali con diversi minimi al suolo profondi fino a 970 hPa sulla Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 6 ottobre
Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Alpi, Liguria e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata ancora molte nubi al Nord-Ovest con possibili locali piovaschi, poco o irregolarmente nuvoloso sulle altre regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.
Previsioni meteo per domani, 6 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Toscana, Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. Nel pomeriggio ancora fenomeni tra basso Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 6 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni ad eccezione della Sardegna dove si avranno piogge e temporali sparsi. Nel pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità medio-alta in transito, residue piogge sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.