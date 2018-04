Meteo domani 7 Aprile 2018: bel tempo sull’ Italia e clima tipicamente primaverile

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni salvo locali addensamenti di nuvolosità bassa a ridosso dei settori alpini del Piemonte. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con ampie schiarite e bel tempo prevalente. In serata nuvolosità alta e stratificata in arrivo da ovest con cieli poco o parzialmente nuvolosi su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sereno altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi.