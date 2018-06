Meteo domani 7 giugno 2018: nubi in transito sull’ Italia con possibili piogge al pomeriggio al centro-nord e Sardegna

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto salvo locali piogge tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali anche intensi su Alpi, Prealpi, Appennino fino alle pianure tra Piemonte e Lombardia come pure sulla Liguria, più stabile altrove. In serata maltempo intenso su tutte le regioni con piogge e temporali diffusi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati da Sud. Mari mossi o localmente molto mossi.