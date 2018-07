Meteo domani 7 Luglio 2018: locali temporali pomeridiani sui settori interni, sole lungo le coste

Al Nord: Al mattino possibilità di locali piogge sull’Emilia-Romagna, nubi irregolari altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennini con qualche temporale o brevi acquazzoni, più stabile al Nord Est e sul Piemonte. In serata migliora su tutti i settori con ampie schiarite e bel tempo prevalente. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.