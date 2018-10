Meteo domani 7 ottobre 2018: domenica con tempo in miglioramento sull’Italia, ma attenzione ai temporali al Nord Ovest

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con tempo instabile in Piemonte,Veneto, Friuli e Romagna, stabile altrove. Al pomeriggio addensamenti compatti con deboli piogge in Friuli, fenomeni più intensi tra Liguria e Piemonte, asciutto altrove. In serata ancora maltempo sulle regioni occidentali con precipitazioni intense, nuvolosità irregolare altrove e piogge assenti. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti Orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.