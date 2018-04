Meteo domani 8 Aprile 2018: peggiora al Nord Ovest e Sardegna con prime piogge, buono altrove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto sui settori peninsulari e Sicilia con ampi spazi di sereno alternati solamente a qualche nube in transito, piogge sparse sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio tempo in peggioramento sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale con piogge e rovesci, stabile sui settori Peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi tranne locali piovaschi sul settore occidentale della Sicilia. In serata fenomeni anche intensi sulla Sardegna, isolati piovaschi sulla Sicilia, più asciutto sulle altre regioni ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti generalmente da sud-est. Mari molto mossi o agitati.

a cura di Roberto Schiaroli.