Meteo domani 8 gennaio 2018: maltempo in estensione al Nord e lungo il Tirreno, più asciutto altrove

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa sulla Toscana ma con fenomeni praticamente assenti, ampie schiarite altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nubi in aumento a partire dal basso Lazio in estensione anche a Umbria meridionale, Abruzzo e Marche. In serata nubi via via più compatte con locali fenomeni sulla Toscana. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.