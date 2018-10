Meteo Domani 8 ottobre 2018: qualche pioggia in Italia specie al Nord Ovest e al Sud

Al Centro: Al mattino cieli generalmente poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni, maggiori addensamenti attesi sui rilievi di Marche e Abruzzo ma senza fenomeni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilevo, possibilità di locali e brevi piogge sui settori appenninici abruzzesi. In serata persistono condizionoi di generale stabilità su tutti i settori con schiarite via via più ampie. Temperature minime stabili e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi. […]