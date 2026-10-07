Meteo domani 8 ottobre: tempo perturbato in Italia con piogge e temporali a causa di una perturbazione atlantica

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre presente sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole e fino a lambire le Isole Britanniche. Una vasta saccatura depressionaria si muove invece sull’Europa centro-occidentale e fin sul Mediterraneo, con minimo al suolo intorno a 100 hPa tra Danimarca e Svezia. Profonda circolazione depressionaria centrata sul Mar di Barents con minimo intorno a 975 hPa. campo di alta pressione tra Mediterraneo orientale ed Europa sud-orientale con valori di pressione al suolo intorno ai 1020 hPa.
Previsioni meteo per domani, 8 ottobre
Al Nord: Al mattino piogge sparse su Alpi e Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto; variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione ed intensificazione; in serata e in nottata fenomeni temporaleschi attesi su Lombardia, Trentino e Triveneto, graduale miglioramento altrove. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 8 ottobre
Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge deboli su Toscana, Umbria, Lazio, variabile sulle regioni Adriatiche. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche, più intense tra Lazio e Toscana; fenomeni in esaurimento in serata con tempo in graduale miglioramento, più asciutto sulle Marche e sull’Abruzzo con schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 8 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli parzialmente nuvolosi su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; pioviggine su Molise. Nel pomeriggio qualche piovasco sulla Campania e sulla Sardegna occidentale; instabilità sulle zone interne di Calabria e Sicilia. In serata attesi acquazzoni e temporali sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.