Meteo domani 8 ottobre: tempo perturbato in Italia con piogge e temporali a causa di una perturbazione atlantica

Situazione sinottica europea Anticiclone delle Azzorre presente sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole e fino a lambire le Isole Britanniche. Una vasta saccatura depressionaria si muove invece sull’Europa centro-occidentale e fin sul Mediterraneo, con minimo al suolo intorno a 100 hPa tra Danimarca e Svezia. Profonda circolazione depressionaria centrata sul Mar di Barents con minimo intorno a 975 hPa. campo di alta pressione tra Mediterraneo orientale ed Europa sud-orientale con valori di pressione al suolo intorno ai 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 8 ottobre

Al Nord: Al mattino piogge sparse su Alpi e Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto; variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione ed intensificazione; in serata e in nottata fenomeni temporaleschi attesi su Lombardia, Trentino e Triveneto, graduale miglioramento altrove. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 ottobre

Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge deboli su Toscana, Umbria, Lazio, variabile sulle regioni Adriatiche. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche, più intense tra Lazio e Toscana; fenomeni in esaurimento in serata con tempo in graduale miglioramento, più asciutto sulle Marche e sull’Abruzzo con schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli parzialmente nuvolosi su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; pioviggine su Molise. Nel pomeriggio qualche piovasco sulla Campania e sulla Sardegna occidentale; instabilità sulle zone interne di Calabria e Sicilia. In serata attesi acquazzoni e temporali sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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