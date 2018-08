Meteo domani 9 agosto 2018: clima estivo in Italia, sole prevalente al mattino e temporali al pomeriggio sui settori interni

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi appenninici con fenomeni in espansione su Umbria, Marche e Abruzzo, bel tempo sui settori tirrenici. In serata residue piogge attese sui settori interni, clima più asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.