Meteo Domani 9 Aprile 2018: maltempo in Italia con piogge, temporali e neve sulle Alpi

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge di debole o moderata intensità, neve sui settori alpini occidentali. Al pomeriggio situazione invariata con locali schiarite sulla Liguria, fenomeni in intensificazione sul Triveneto. In serata precipitazioni in esaurimento quasi ovunque salvo al Nord Est. Neve sulle Alpi oltre 1600-2000 metri di quota. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari generalmente mossi o molto mossi. […]