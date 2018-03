Meteo domani 9 Marzo 2018: tempo stabile sull’ Italia e temperature gradevoli durante le ore centrali della giornata

Al Nord: Al mattino tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne con addensamenti sparsi specie in pianura Padana, maggiori schiarite sui rilievi. Al pomeriggio condizioni di generale stabilità ma con molte nubi sparse su tutte le regioni alternate a locali schiarite. In serata nuvoloso su tutte le regioni ma ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.