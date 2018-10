Meteo domani 9 ottobre 2018: tempo localmente instabile in Italia meridionale e lungo la dorsale appenninica con possibili piogge al pomeriggio, sole sui restanti settori della penisola.

Meteo domani 9 ottobre 2018: locali piogge o temporali al sud Italia e in Appennino, sole altrove – 8 Ottobre 2018 – Una circolazione depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale genera ancora condizioni di locale instabilità sulla nostra Penisola, specialmente al Sud. Flusso atlantico in scorrimento alle latitudini maggiori con una serie di basse pressioni in transito tra Islanda e Scandinavia. Robusto campo di alta pressione sull’ Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa.