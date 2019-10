Meteo domani 9 Ottobre 2019: giornata uggiosa al nord Italia con le nubi basse, probabile anche qualche pioviggine

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone delle Azzorre si allunga dalla sua sede naturale in pieno oceano Atlantico verso l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Una serie di minimi scorrono invece alle alte latitudini con il più profondo che ha valori al livello del mare fino a 965 hPa poco a Sud dell’Islanda. Aria più fredda scende sull’Europa orientale, mentre sul Mediterraneo centrale insiste una goccia che porta condizioni di maltempo ancora soprattutto al Sud Italia.

Previsioni meteo per domani, 9 Ottobre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino deboli piogge sulla Liguria e Alpi occidentali, tempo asciutto altrove con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge sparse sulla Liguria ed Alpi. In serata piogge su Liguria, Alpi e alte pianure, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Neve sulle Alpi oltre i 1900 metri di quota. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo addensamento in Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sia sul versante tirrenico che su quello adriatico ma con nuvolosità in aumento sulla Toscana. In serata piogge sparse sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove con locali addensamenti alternati a schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.