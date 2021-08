METEO – Dopo FERRAGOSTO MAXI-INCERTEZZA per l’evoluzione prevista, ecco la tendenza

Molto caldo al sud, temperature pienamente estive in tutta Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo risultano stabili praticamente in tutta Italia, con le correnti roventi che interessano soprattutto le regioni meridionali, dove le temperature raggiungono valori decisamente elevati e fino a +47°C a Lentini che ha stabilito il suo record dal 2002. Tuttavia, il caldo intensificherà nei prossimi giorni anche sulle regioni centro-settentrionali dove oggi il clima appare comunque già pienamente estivo. Tutto questo all’indomani del preoccupante rapporto climatico dell’ONU.

Domani Anticiclone in rinforzo e temperature in ulteriore aumento

Nonostante le temperature decisamente elevate soprattutto in Sicilia, il picco dell’ondata di calore deve essere ancora raggiunto praticamente in tutta Italia. Al sud ad esempio l’apice è previsto proprio per la giornata di domani mercoledì 11 agosto, con il record nazionale di Catenanuova di +48,5°C registrato il 20 agosto 1999 che verrà quindi insidiato, ma probabilmente si manterrà ancora imbattuto. Temperature in aumento anche al centro-nord, dove il picco arriverà tuttavia più tardi.

Caldo opprimente fino al weekend in Italia

La sostanza di quanto visto fin qui non cambierà nei prossimi giorni, anzi. Il caldo, come scritto in precedenza, andrà ulteriormente intensificandosi sul nostro Paese, con temperature decisamente elevate e non consone a un clima mediterraneo nemmeno nel mese di agosto. Tale situazione si protrarrà quindi fino al weekend, quando il picco dell’ondata di calore si raggiungerà al nord (scopri quali picchi sono previsti). Successivamente si aprono le porte dell’incertezza, come vedremo nel prossimo paragrafo.

