METEO – Esordio del mese di APRILE con perturbazioni atlantiche, anticiclone o ancora FREDDO anomalo in ITALIA?

Ultimi di giorni di marzo molto dinamici tra piogge e anticiclone Il finale del mese di marzo potrebbe vedere condizioni meteo molto dinamiche sul Mediterraneo e sull’Italia sempre a causa degli anticicloni sbilanciati verso nord. Un campo di alta pressione con valori intorno a 1040 hPa potrebbe ancora insistere tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia. Ancora aria fredda in discesa dunque dalle alta latitudini anche se questa volta, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe seguire una traiettoria decisamente più occidentale. Anche nel mese di aprile la primavera potrebbe mostrare ancora il suo lato freddo e instabile, vediamo allora una tendenza meteo. Italia piomba nel gelo con l’arrivo di aria artico-continentale: neve in pianura Un nucleo di aria molto fredda di estrazione artico-continentale si trova adesso sui Balcani e nelle prossime ore si tufferà nel Mediterraneo riportandoci in pieno inverno. Temperature in picchiata anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori attuale. Previste tra oggi e Mercoledì anomalie da 10 a 12 gradi al di sotto delle medie del periodo con maggiore esposizione dei versanti adriatici. Condizioni meteo instabili con fenomeni per lo più concentrati sui settori orientali della Penisola, ma con neve fino a quote molto basse se non di pianura. Profondo vortice depressionario in risalita al Sud Italia con maltempo e nubifragi Confermato nei prossimi giorni anche l’approfondimento e la risalita di un minimo di bassa pressione dal Nord Africa verso l’Italia. Questo si approfondirà proprio sulle nostre regioni meridionali con valori fino a 995 hPa e interagirà con il nucleo di aria fredda giunto da est. Previste al momento condizioni meteo instabili o perturbate al Sud Italia dove non si escludono ad oggi anche temporali e nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Maltempo poi in risalita anche sulle regioni del Centro mentre il Nord dovrebbe rimanere più riparato.

Meteo aprile: secondo mese di primavera che potrebbe esordire con un nuovo affondo freddo Sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF mostrano per gli ultimissimi giorni del mese di marzo e i primi di aprile un affondo perturbato verso Atlantico e Penisola Iberica. Il secondo mese di primavera potrebbe così iniziare perturbato in Italia con le condizioni meteo che peggiorerebbero sensibilmente con l’avvicinarsi delle correnti umide sud-occidentali. Maltempo più intenso per il modello europeo che mostra la depressione spostarsi verso est fino a raggiungere il Mediterraneo centrale. Possibile pausa anticiclonica invece per il modello americano GFS che mostra la depressione scivolare verso le Isole Azzorre.

Primavera che potrebbe mostrare ancora diversi affondi freddi con neve a bassa quota Ancora difficile tracciare una tendenza meteo per il mese di aprile, trovandoci tra l’altro in una fase molto dinamica con il vortice polare che inizia a perdere pezzi dopo aver girato compatto per tutto l’inverno. Fase antizonale ormai confermata nell’ultima parte di marzo mentre l’inizio di aprile, secondo alcune proiezioni, potrebbe vedere il ritorno del flusso perturbato atlantico. Clima fresco e piovoso dunque che non dovrebbe comunque stupirci in questa primavera 2020.